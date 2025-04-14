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Линелид (Linelid
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Линелид (Linelid
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Харьков
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Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
133.5 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
813,88
Экономия при брони:
-48,82 грн
765,06
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
401.1 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
767,24
Экономия при брони:
-42,88 грн
724,36
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 11-Б
401.8 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
756,73
Экономия при брони:
-37,44 грн
719,29
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
402.1 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
762,77
Экономия при брони:
-26,56 грн
736,21
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
402.3 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
747,82
Экономия при брони:
-25,55 грн
722,27
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
414.3 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
706,18
Экономия при брони:
-35,65 грн
670,53
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
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Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
564.7 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
790,91
Экономия при брони:
-48,64 грн
742,27
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
763.8 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
771,89
Экономия при брони:
-26,73 грн
745,16
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 1-Б
764.6 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
828,17
Экономия при брони:
-51,07 грн
777,10
грн
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