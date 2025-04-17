Киев
Линелид (Linelid®)

Линелид (Linelid®)

Чернигов (адрес не указан)
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
127.7 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
758,87
Экономия при брони: -34,51 грн
724,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
127.9 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
700,45
Экономия при брони: -29,92 грн
670,53 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
128.7 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
769,67
Экономия при брони: -47,40 грн
722,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
129.3 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
784,53
Экономия при брони: -48,32 грн
736,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 11-Б
130.9 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
746,90
Экономия при брони: -27,61 грн
719,29 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
308.8 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
805,81
Экономия при брони: -40,75 грн
765,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
320.1 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
774,20
Экономия при брони: -31,93 грн
742,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
455.2 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
794,51
Экономия при брони: -49,35 грн
745,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Клиническая, 1-Б
455.7 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
811,38
Экономия при брони: -34,28 грн
777,10 грн
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