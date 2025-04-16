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Линелид (Linelid
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Линелид (Linelid
®
)
Николаев
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Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
349.8 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
796,96
Экономия при брони:
-31,90 грн
765,06
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
364.3 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
788,60
Экономия при брони:
-46,33 грн
742,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 11-Б
397.1 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
750,37
Экономия при брони:
-31,08 грн
719,29
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
398.9 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
791,33
Экономия при брони:
-55,12 грн
736,21
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
399.6 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
753,85
Экономия при брони:
-31,58 грн
722,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
399.8 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
762,29
Экономия при брони:
-37,93 грн
724,36
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
408.4 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
709,95
Экономия при брони:
-39,42 грн
670,53
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
552.9 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
789,27
Экономия при брони:
-44,11 грн
745,16
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Клиническая, 1-Б
553.9 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
807,24
Экономия при брони:
-30,14 грн
777,10
грн
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