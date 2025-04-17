Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
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Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
788,60
Экономия при брони: -46,33 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
197.0 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
709,95
Экономия при брони: -39,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 11-Б
200.4 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
750,37
Экономия при брони: -31,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
201.4 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
791,33
Экономия при брони: -55,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
201.7 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
753,85
Экономия при брони: -31,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
203.1 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
762,29
Экономия при брони: -37,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
210.6 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
789,27
Экономия при брони: -44,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 1-Б
211.5 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
807,24
Экономия при брони: -30,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
435.3 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
796,96
Экономия при брони: -31,90 грн