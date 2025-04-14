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Линелид (Linelid
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Линелид (Linelid
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Одесса
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Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
347.1 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
790,24
Экономия при брони:
-47,97 грн
742,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 11-Б
434.7 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
754,56
Экономия при брони:
-35,27 грн
719,29
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
436.4 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
774,98
Экономия при брони:
-38,77 грн
736,21
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
437.1 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
755,88
Экономия при брони:
-33,61 грн
722,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
437.7 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
757,85
Экономия при брони:
-33,49 грн
724,36
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
443.3 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
708,40
Экономия при брони:
-37,87 грн
670,53
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
447.0 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
816,42
Экономия при брони:
-51,36 грн
765,06
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
507.6 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
784,77
Экономия при брони:
-39,61 грн
745,16
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Клиническая, 1-Б
508.5 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
808,18
Экономия при брони:
-31,08 грн
777,10
грн
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