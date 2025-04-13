Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
4.4 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
701,66
Экономия при брони: -31,13 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
8.6 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
751,23
Экономия при брони: -28,96 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
9.1 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
771,36
Экономия при брони: -35,15 грн
Аптека низких цен
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
9.5 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
778,89
Экономия при брони: -54,53 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мишуги Александра, 11-Б
10.2 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
749,86
Экономия при брони: -30,57 грн
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Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
198.4 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
794,94
Экономия при брони: -52,67 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Гожулянская, 26
298.4 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
798,58
Экономия при брони: -33,52 грн
Аптека низких цен
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
364.1 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
790,09
Экономия при брони: -44,93 грн
Аптека низких цен
Тернополь, ул. Клиническая, 1-Б
364.8 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
823,80
Экономия при брони: -46,70 грн