Лонгокаин 2,5 мг/мл перед началом лечения необходимо провести пробу на индивидуальную чувствительность.

Бупивакаин должен применяться исключительно специалистами, имеющими опыт проведения местной или регионарной анестезии. Оборудование, необходимое для наблюдения, неотложной помощи и реанимации, должно быть доступным для немедленного применения. Перед началом периферической или центральной блокады или инфильтрации высоких доз пациентам необходимо установить в/в канюлю. Следует вести постоянное ЭКГ-наблюдение.

Требуется применять самую низкую возможную концентрацию обезболивающего средства в низкой дозе, необходимой для обеспечения эффективной анестезии.

Взрослые. Приведенные рекомендуемые дозы являются руководством к применению у среднего взрослого, определенного как человек молодого возраста с массой тела 70 кг. Независимо от типа анестезии доза начальной инъекции не должна превышать 150 мг, за исключением спинальной анестезии, когда доза начальной инъекции не должна превышать 20 мг.

Дальнейшие инъекции. Введение последующих доз бупивакаина может привести к заметному повышению концентрации препарата в плазме крови из-за его накопления. Поэтому необходимо тщательно выполнять следующие рекомендации:

вторую инъекцию можно выполнять не ранее чем пройдет не менее 1 / 3 Т ½ бупивакаина, то есть через 45 мин;

/ Т бупивакаина, то есть через 45 мин; доза второй инъекции не должна быть выше чем 1 / 3 максимально допустимой начальной дозы, если повторную инъекцию проводят через 45 мин, или ½ начальной дозы, если повторную инъекцию проводят через 90 мин;

/ максимально допустимой начальной дозы, если повторную инъекцию проводят через 45 мин, или ½ начальной дозы, если повторную инъекцию проводят через 90 мин; третья и последующие инъекции: вводят 1/ 3 начальной дозы после половины Т ½ (то есть 75 мин) или половину дозы после полного Т ½ (то есть 150 мин).

Для пациентов пожилого возраста можно рассмотреть возможность снижения дозы, особенно если выполняют повторные инъекции (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Таблица 1

Дозы для начального введения у взрослых и детей в возрасте старше 12** лет



Вид анестезии Р-р, мг/мл Обычная доза* — максимальная доза, мг Объем, мл Местная париетальная инфильтрация 2,5 До 2 мг/кг До 50 Периферическая блокада Блокада сплетений 2,5 62,5–150 25–40 Блокада нервов туловища 2,5 12,5–50 в зависимости от нерва 5–20 Длительное эпидуральное обезболивание в нижней области спины (боль в послеоперационный период, во время акушерских процедур, при онкологических заболеваниях) 2,5 12,5–18,5/ч

Максимальная суточная доза — 400 мг 5–7,5/ч



*В том числе пробная доза; **или масса тела от 40 кг.

Дети

В табл. 2 приведены рекомендуемые дозы для проведения местной анестезии, которую часто применяют у детей.

Таблица 2

Дозы для детей в возрасте до 12 лет* для распространенных видов анестезии



Вид анестезии Р-р, мг/мл Обычная доза*** — максимальная доза, мг Объем, мл/кг Местная инфильтрация 2,5 До 2 мг/кг 0,8 Блокада периферических нервов 2,5 2–2,5 0,08–1 Эпидуральная анестезия для хирургического вмешательства в нижней области спины Возраст до 4 мес** 2,5 1–2 0,4–0,8 Возраст старше 4 мес 2,5 1,5–2 0,6–0,8 Длительное эпидуральное обезболивание в нижней области спины Возраст 4–11 мес 2,5 0,2–0,25/ч 0,008–0,1/ч Возраст 1–3 года 2,5 0,25–0,35/ч 0,1–0,14/ч Возраст старше 4 лет 2,5 0,25–0,4/ч 0,1–0,16/ч Анестезия для каудальной хирургии 2,5 2–2,5 0,08–1,0



*Или 40 кг;

** избегать дополнительных инъекций;

*** независимо от массы тела, не вводить более 150 мг за 1 инъекцию.

Способ введения. Следующие правила в равной степени применяются как к блокаде центральных нервов, так и к блокаде периферических нервов. Ни одно из этих правил не исключает риска возникновения нежелательных эффектов (особенно судорог или нарушений со стороны сердца), однако они способствуют снижению частоты и тяжести таких случаев.

До и во время инъекции рекомендуется провести аспирацию, чтобы предотвратить интраваскулярное введение. При отсутствии противопоказаний рекомендуют провести пробу 3–5 мл (1–2 мл для детей) бупивакаина с эпинефрином 1:200 000. Случайную интраваскулярную инъекцию можно распознать по транзиторному повышению ЧСС или снижению систолического АД через 1 мин после инъекции. Случайную подоболочечную инъекцию можно распознать по признакам спинальной блокады (парестезия ног, снижение чувствительности ягодиц у пациентов в сознании).

Основную дозу следует вводить медленно с постепенным ее повышением примерно до 5 мл, все время тщательно контролируя состояние основных жизненных функций пациента и поддерживая вербальный контакт. При наличии симптомов отравления (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА) введение следует немедленно прекратить.

Если одновременно применяют две методики (например блокада бедра и ягодичной области), следует принять следующие меры предосторожности: общая доза, даже если вводится с постепенным повышением, состоит из дозы, которую требуется принимать во внимание.

В случае введения смеси местных обезболивающих средств необходимо учитывать риск отравления общей введенной дозой, а также строго соблюдать правила совокупной токсичности.

Особые случаи центральной анестезии. Рекомендуется вводить р-р при температуре примерно 20 °С, поскольку введение р-ра низкой температуры может быть болезненным.

При спинальной анестезии следует помнить, что распространение анестезии зависит от нескольких факторов, в том числе от введенного объема препарата и положения пациента до и во время инъекции. Ввиду потенциального риска развития чрезмерной спинальной блокады у людей пожилого возраста и женщин на поздних сроках беременности дозу следует снизить.

Лонгокаин 5 мг/мл. Лонгокаин следует применять только врачам с опытом проведения регионарной анестезии или под их контролем. Следует применять препарат в низких дозах, позволяющих достичь достаточной степени анестезии.

Важно соблюдать особую осторожность, включая тщательную аспирацию, для предотвращения случайных внутрисосудистых инъекций. При эпидуральной анестезии следует ввести тестовую дозу 3–5 мл Лонгокаина с эпинефрином, поскольку внутрисосудистая инъекция адреналина быстро приводит к повышению ЧСС. В течение 5 мин после введения тестовой дозы следует поддерживать вербальный контакт с пациентом и проводить мониторинг ЧСС. Кроме того, необходимо провести аспирацию перед введением общей дозы, которую следует вводить медленно, со скоростью 25–50 мг/мин, поэтапно, поддерживая постоянный контакт с пациентом. При возникновении симптомов интоксикации введение препарата следует немедленно прекратить.

Рекомендуемые дозы. Дозировку следует корректировать в зависимости от степени блокады и общего состояния пациента.

Для инфильтрационной анестезии необходимо вводить 5–30 мл Лонгокаина по 5 мг/мл (25–150 мг бупивакаина гидрохлорида).

Для межреберной блокады следует вводить 2–3 мл Лонгокаина по 5 мг/мл (10–15 мг бупивакаина гидрохлорида) на 1 нерв к общему количеству 10 нервов.

Для блокад больших нервов (например эпидуральной, сакральной и анестезии плечевого сплетения) следует вводить 15–30 мл Лонгокаина по 5 мг/мл (75–150 мг бупивакаина гидрохлорида).

Для анестезии в акушерской практике (например эпидуральной анестезии и каудальной анестезии при влагалищных родах или вакуум-экстракции) следует вводить 6–10 мл Лонгокаина по 5 мг/мл (30–50 мг бупивакаина гидрохлорида). Приведенные дозы являются начальными, введение которых при необходимости можно повторять каждые 2–3 ч.

Для эпидуральной блокады (при проведении кесарева сечения) следует вводить 15–30 мл Лонгокаина по 5 мг/мл (75–150 мг бупивакаина гидрохлорида).

В случае применения комбинации с опиоидными препаратами дозу бупивакаина следует снизить.

В течение периода проведения инфузии следует регулярно контролировать АД, ЧСС, а также следить за появлением симптомов возможной интоксикации у пациента. При наличии признаков токсического эффекта инфузию требуется немедленно прекратить.

Максимальные рекомендуемые дозы . Максимальная рекомендуемая доза, применяемая для одного и того же случая, рассчитывается по норме 2 мг/кг массы тела, для взрослых максимальная доза составляет 150 мг в течение 4 ч.

Лонгокаин по 5 мг/мл: 30 мл (150 мг бупивакаина гидрохлорида) . Максимальная рекомендуемая доза в сутки составляет 400 мг. Общую дозу следует корректировать в зависимости от возраста пациента, массы тела и других значимых обстоятельств.

Лонгокаин Хеви следует применять только врачам с опытом проведения регионарной анестезии или под их наблюдением. Следует применять препарат в низких дозах, позволяющих достичь достаточной степени анестезии.

Ниже приводятся рекомендуемые дозы для взрослых; дозу следует корректировать для каждого отдельного пациента.

Для пациентов пожилого возраста и пациенток на поздних сроках беременности дозу следует снижать.



Показания Доза, мл Доза, мг Время до наступления эффекта (приблизительно), мин Продолжительность эффекта (приблизительно), ч Урологические хирургические вмешательства 1,5–3 7,5–15 5–8 2–3 Хирургические вмешательства на нижних конечностях, включая бедро 2–4 10–20 5–8 2–3 Абдоминальные хирургические вмешательства (включая кесарево сечение) 2–4 10–20 5–8 45–60



Рекомендуемым участком проведения инъекции является межпозвонковое пространство на уровне LIII–LIV.

В настоящее время нет опыта применения доз, превышающих 20 мг.

Дети с массой тела до 40 кг. Лонгокаин Хеви можно применять в педиатрической практике.

Разницей между детьми и взрослыми является то, что объем цереброспинальной жидкости у новорожденных и детей относительно больше.

Поэтому детям необходимо вводить более высокую дозу (мг/кг) для достижения такой же степени блокады, как у взрослых.

Рекомендуемая доза для детей



Масса тела, кг Доза, мг/кг <5 0,4–0,5 5–15 0,3–0,4 15–40 0,25–0,3



Спинальное введение препарата выполняют только после четкого определения субарахноидального пространства путем люмбальной пункции (пока через иглу для люмбальной пункции или при аспирации не будет получена прозрачная СМЖ). В случае неэффективной анестезии новую попытку введения препарата следует делать только на другом уровне с меньшим объемом анестетика. Одной из причин недостаточного эффекта может быть неправильное распределение препарата в интратекальном пространстве. В таком случае достаточный эффект достигается при изменении положения тела пациента.