Львов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -20,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
518,71
Экономия при брони: -53,53 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -20,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,30
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
247,53
Экономия при брони: -20,91 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -20,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -20,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -20,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -20,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
515,33
Экономия при брони: -30,03 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
245,90
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
522,00
Экономия при брони: -66,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,30
Экономия при брони: -3,00 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -20,40 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
249,81
Экономия при брони: -7,32 грн