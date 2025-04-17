Винница (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
250,11
Экономия при брони: -28,19 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
147,66
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
517,98
Экономия при брони: -56,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
522,83
Экономия при брони: -62,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
290,99
Экономия при брони: -14,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
294,84
Экономия при брони: -6,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
248,40
Экономия при брони: -26,01 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
245,65
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
239,43
Экономия при брони: -37,71 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
523,52
Экономия при брони: -62,15 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -11,10 грн