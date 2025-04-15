Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
487,53
Экономия при брони: -47,53 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
244,35
Экономия при брони: -34,66 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
247,40
Экономия при брони: -11,24 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,33
Экономия при брони: -151,33 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
247,27
Экономия при брони: -25,44 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
243,53
Экономия при брони: -33,84 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,30
Экономия при брони: -28,30 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
503,79
Экономия при брони: -63,79 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
239,65
Экономия при брони: -31,64 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
245,54
Экономия при брони: -9,38 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
233,35
Экономия при брони: -27,55 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,27
Экономия при брони: -26,77 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,30
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
246,26
Экономия при брони: -36,57 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Народная аптека
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
500,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
222,05
Экономия при брони: -16,25 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
251,12
Экономия при брони: -10,21 грн