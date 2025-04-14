Харьков (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
243,11
Экономия при брони: -27,81 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
460,81
Экономия при брони: -17,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
280,74
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
49,66
Экономия при брони: -6,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
245,88
Экономия при брони: -16,17 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
454,75
Экономия при брони: -20,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
249,14
Экономия при брони: -19,43 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
460,19
Экономия при брони: -25,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
280,74
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм