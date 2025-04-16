Николаев (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
253,36
Экономия при брони: -8,24 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
506,46
Экономия при брони: -43,39 грн
Лонгокаин® Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
247,88
Экономия при брони: -25,22 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
249,27
Экономия при брони: -13,11 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
252,08
Экономия при брони: -15,92 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
523,03
Экономия при брони: -78,97 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
259,35
Экономия при брони: -13,66 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
446,52
Экономия при брони: -23,52 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
244,99
Экономия при брони: -8,83 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
224,56
Экономия при брони: -10,35 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
492,31
Экономия при брони: -22,68 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
226,25
Экономия при брони: -14,52 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
242,31
Экономия при брони: -9,48 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
504,65
Экономия при брони: -15,22 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
250,16
Экономия при брони: -17,33 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
521,61
Экономия при брони: -32,18 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
245,86
Экономия при брони: -13,03 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
247,88
Экономия при брони: -14,05 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
239,18
Экономия при брони: -14,26 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм