Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
241,50
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
232,64
Экономия при брони: -28,22 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
339,72
Экономия при брони: -40,89 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
146,17
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
231,23
Экономия при брони: -24,42 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
96,91
Экономия при брони: -2,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
233,15
Экономия при брони: -8,23 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
292,09
Экономия при брони: -10,31 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
230,89
Экономия при брони: -8,35 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -20,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм