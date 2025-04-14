Одесса (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
525,31
Экономия при брони: -18,99 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
243,46
Экономия при брони: -28,16 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
323,20
Экономия при брони: -12,07 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,30
Экономия при брони: -1,40 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -15,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
458,60
Экономия при брони: -24,61 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
239,21
Экономия при брони: -24,99 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Лонгокаин® Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -15,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,30
Экономия при брони: -1,40 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
491,30
Экономия при брони: -15,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
231,88
Экономия при брони: -17,67 грн
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
507,05
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Лонгокаин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрия-Фарм
Лонгокаин® Хеви раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №5
Юрия-Фарм
Подорожник
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Лонгокаин® раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,30
Экономия при брони: -1,40 грн