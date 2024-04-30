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Активные вещества — “Б”БУПИВАКАИН (BUPIVACAINUM)

БУПИВАКАИН (BUPIVACAINUM) Действующее вещество

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Найдено: 17 препаратов
Лонгокаин® раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Юрия-Фарм
Лонгокаин® Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Юрия-Фарм
В 491 аптеке
от 264,78 грн
Цены в аптеках
Лонгокаин® раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Лонгокаин® Раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 320 аптеках
от 121,37 грн
Цены в аптеках
Бупивакаин-ЗН раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, в коробке, в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Бупивакаин-ЗН Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, в коробке, в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 50 аптеках
от 342,58 грн
Цены в аптеках
Бупивакаин Спинал раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Бупивакаин Спинал Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 49 аптеках
от 385,02 грн
Цены в аптеках
Маркаин Спинал Хеви раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Aspen Pharma Trading
Маркаин Спинал Хеви Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Aspen Pharma Trading
В 48 аптеках
от 447,63 грн
Цены в аптеках
Бупивакаин раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Бупивакаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 43 аптеках
от 462,79 грн
Цены в аптеках
Лонгокаин® Хеви раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, в пачке, в пачке, № 5; Юрия-Фарм
Лонгокаин® Хеви Раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, в пачке, в пачке, № 5 Юрия-Фарм
В 40 аптеках
от 582,89 грн
Цены в аптеках
Маркаин раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5; Aspen Pharma Trading
Маркаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading
В 21 аптеке
от 439,71 грн
Цены в аптеках
Бупивакаин-ЗН раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Бупивакаин-ЗН Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 10 аптеках
от 325,59 грн
Цены в аптеках
Новостезин раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 10; Новофарм-Биосинтез
Новостезин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 10 Новофарм-Биосинтез
В 9 аптеках
от 158,08 грн
Цены в аптеках
Новостезин раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5; Новофарм-Биосинтез
Новостезин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Новофарм-Биосинтез
В 6 аптеках
от 271,50 грн
Цены в аптеках
Новостезин раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Новостезин Раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 5 аптеках
от 93,82 грн
Цены в аптеках
Новостезин Спинал Хеви раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 4 мл, № 5; Новофарм-Биосинтез
Новостезин Спинал Хеви Раствор для инъекций, 5 мг/мл, флакон, 4 мл, № 5 Новофарм-Биосинтез
В 3 аптеках
от 310,80 грн
Цены в аптеках
Бупивакаин-М раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, в коробке, в коробке, № 10; Здоровье
Бупивакаин-М Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, в коробке, в коробке, № 10 Здоровье
В 12 аптеках других городов
от 364,00 грн
Цены в других городах
Бупивакаин Спинал раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5; Артериум Лтд
Бупивакаин Спинал Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5 Артериум Лтд
Нет в наличии
Бупивакаин раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5; Артериум Лтд
Бупивакаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5 Артериум Лтд
Нет в наличии
Бупивакаин агетан 5 мг/мл, раствор для инъекций раствор для инъекций, флакон, 20 мл, № 10; Lab. Aguettant
Бупивакаин агетан 5 мг/мл, раствор для инъекций Раствор для инъекций, флакон, 20 мл, № 10 Lab. Aguettant
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций.

местный анестетик группы амидов. Действие бупивакаина развивается быстро (в течение 5–10 мин), продолжительность анестезии — 3–7 ч. Механизм действия бупивакаина обусловлен стабилизацией мембран нейронов и предотвращением возникновения и проведения нервного импульса.
При использовании бупивакаина для каудальной или эпидуральной анестезии, а также для блокады периферических нервов Cmax в плазме крови достигается через 30–45 мин, после чего постепенно снижается через 3–6 ч. Около 95% бупивакаина, поступившего в системный кровоток, связывается с белками плазмы крови. Бупивакаин (в зависимости от способа применения) в различных концентрациях распределяется в тканях организма; Cmax отмечается в хорошо перфузируемых тканях (печень, легкие, сердце, мозг). Проникает через плацентарный барьер, однако из-за высокой степени связывания препарата с белками плазмы крови соотношение концентраций в крови плода и матери низкое (0,2–0,4). Метаболизируется главным образом в печени. T½ у взрослых — 2,7 ч (1,2–4,6 ч), у детей — 6–22 ч. У лиц пожилого возраста T½ также увеличивается.

местная анестезия при болевом синдроме различного генеза, эпидуральная, каудальная и проводниковая анестезия, анестезия при вправлении вывихов суставов верхних и нижних конечностей.

доза бупивакаина зависит от вида обезболивания. Обычно для эпидуральной анестезии взрослым с массой тела до 70 кг вводят в разовой дозе 50–100 мг, для каудальной анестезии — 75–150 мг, для блокады периферических нервов — 25–150 мг. Разовая доза бупивакаина не должна превышать 150–175 мг (2 мг на 1 кг массы тела). Повторное применение бупивакаина возможно через 3–6 ч, при этом суточная доза не должна превышать 400 мг. Бупивакаин вводят медленно с многократной аспирацией для исключения внутрисуставного введения в минимально эффективной дозе.

повышенная чувствительность к местным анестетикам группы амидов, возраст до 12 лет. Бупивакаин не применяют для проведения парацервикальной блок-анестезии при родах (может вызвать брадикардию и гибель плода) и для в/в региональной анестезии.

чаще всего возникают из-за высокой концентрации бупивакаина в плазме крови вследствие передозировки, случайного внутрисосудистого введения или нарушенного метаболизма. Возможны возбуждение, беспокойство, головокружение, звон в ушах, нарушение зрения, тремор, судороги, депрессия, сонливость, коматозное состояние, остановка дыхания, тошнота, рвота, озноб, миоз, угнетение сократимости миокарда с уменьшением сердечного выброса, нарушения проводимости, артериальная гипотензия, брадикардия, желудочковая аритмия (желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков), асистолия, редко — аллергические реакции (крапивница, зуд, эритема, ангионевротический отек, включая отек гортани, тахикардия, чиханье, потливость, лекарственная лихорадка) вплоть до анафилактического шока. Побочные эффекты после эпидуральной и каудальной анестезии могут быть временными и постоянными: спинальный блок с гипотензией, задержка мочеиспускания, недержание кала и мочи, потеря перинеальной чувствительности и нарушение половой функции, постоянная анестезия, парестезия, слабость и паралич нижних конечностей, головная боль и боль в области крестца, менингизм, септический менингит, замедление родовой деятельности.

дозу для лиц пожилого возраста и больных с отклонениями в умственном развитии, а также для пациентов с артериальной гипотензией, блокадами сердца и недостаточностью кровообращения следует подбирать индивидуально с учетом физического статуса.
Поскольку анестетики амидного ряда метаболизируются в печени, необходима осторожность при назначении бупивакаина пациентам с печеночной и почечной недостаточностью.
Применение бупивакаина в период беременности допустимо только в случае крайней необходимости. Не рекомендуется применять бупивакаин в период кормления грудью.
При проведении анестезии следует контролировать АД, ЧСС и дыхание. Перед началом анестезии необходимо приготовить реанимационное оборудование и набор медикаментов для устранения анафилаксии, а также создать условия для облегчения неотложной терапии состояний, вызванных возможной системной токсичностью анестетика.

не рекомендуется смешивать с другими местными анестетиками и щелочными р-рами. Длительный контакт с металлическими частями шприца может вызывать их коррозию. Ингибиторы МАО, фенипразин, празозин и блокаторы β-адренорецепторов могут влиять на метаболизм и выведение бупивакаина и усиливать его токсичность. Барбитураты за счет индукции микросомальных ферментов печени могут снижать концентрацию бупивакаина в крови.

симптомы острой передозировки возникают при повышении концентрации бупивакаина в плазме крови, наиболее часто — при случайном внутрисосудистом, внутрисуставном или субарахноидальном введении и проявляются системными токсическими эффектами. Неотложные меры — обеспечение проходимости дыхательных путей с последующей ИВЛ для предотвращения апноэ, катетеризация вены; при развитии коллапса проводят инфузию вазопрессорных средств, при появлении судорог — противосудорожную терапию.