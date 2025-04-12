Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод (Coldrex Maxgrip with forest berries flavour)
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод инструкция по применению
Состав
действующие вещества: парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид, аскорбиновая кислота;
1 пакет содержит парацетамола 1000 мг, аскорбиновой кислоты 70 мг, фенилэфрина гидрохлорида 10 мг;
вспомогательные вещества: сахароза, кислота винная, натрия цитрат безводный, аспартам (Е 951), плодово-ягодный ароматизатор, евросмесь Черная смородина.
Лекарственная форма
Порошок для орального раствора.
Основные физико-химические свойства: порошок светло-розового цвета с характерным фруктово-ментоловым запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Анальгетики и антипиретики. Парацетамол, комбинации без психолептиков.
Код АТС N02B E51.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Парацетамол является анальгетиком и антипиретиком. Механизм его действия объясняется угнетением синтеза простагландинов в центральной нервной системе.
Фенилэфрина гидрохлорид — симпатомиметик. Его действие связано, в первую очередь, с прямой стимуляцией адренорецепторов, в основном альфа-адренорецепторов. Фенилэфрина гидрохлорид уменьшает отек слизистой оболочки носа.
Аскорбиновая кислота является жизненно необходимым витамином, который добавляется в состав препарата для компенсации потери витамина С, которая может возникнуть в начале вирусной инфекции.
Фармакокинетика.
Парацетамол быстро всасывается в пищеварительном тракте, метаболизируется в печени и выводится с мочой преимущественно в форме глюкуронид- и сульфат-конъюгатов. Аскорбиновая кислота быстро всасывается в пищеварительном тракте, 25% связывается с белками плазмы крови. Остаток аскорбиновой кислоты, превышающий потребность организма, выводится с мочой в виде метаболитов.
Фенилэфрина гидрохлорид метаболизируется МАО в кишечнике и печени. Выводится с мочой в виде сульфат-конъюгатов.
Показания
Кратковременное облегчение симптомов простудных заболеваний и гриппа, таких как головная боль, боль в горле, заложенность носа, синуситы и боль, связанная с ними, боль в мышцах, лихорадка.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность, тяжелые нарушения функции печени и/или почек, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы, алкоголизм, заболевания крови (в том числе выраженная анемия, лейкопения), тромбоз , тромбофлебит, состояния повышенного возбуждения, острый панкреатит, гипертрофия предстательной железы с задержкой мочи, тяжелые формы сахарного диабета, эпилепсия, феохромоцитома, гипертиреоз, глаукома, тяжелые формы: артериальной гипертензии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, нарушение сна.
Не применять вместе с ингибиторами моноаминооксидазы (МАО) и в течение 2 недель после прекращения их применения, трициклическими антидепрессантами, блокаторами β-адренорецепторов или другими антигипертензивными лекарственными средствами, другими симпатомиметиками (препаратами для снятия отека слизистой).
Не применять больным фенилкетонурией из-за наличия в составе аспартама (Е 951).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Скорость всасывания парацетамола может увеличиваться при одновременном применении с метоклопрамидом и домперидоном и уменьшаться — с холестирамином.
Антикоагулянтный эффект варфарина и других кумаринов может усиливаться с повышением риска кровотечения при одновременном длительном ежедневном применении парацетамола. При непродолжительном применении в соответствии с рекомендованным режимом, указанные взаимодействия не имеют клинического значения.
Барбитураты уменьшают жаропонижающий эффект парацетамола. Противосудорожные препараты (включая фенитоин, барбитураты, карбамазепин), которые стимулируют активность микросомальных ферментов печени, могут усиливать токсическое воздействие парацетамола на печень вследствие повышения степени превращения препарата на гепатотоксические метаболиты.
Одновременное применение высоких доз парацетамола с изониазидом повышает риск развития гепатотоксического синдрома. Парацетамол снижает эффективность диуретиков. Не применять одновременно с алкоголем.
Если парацетамол назначается одновременно с зидовудином, токсичность этих препаратов может возрасти (нейтропения и гепатотоксичность). При одновременном приеме пробенецида следует уменьшить дозы парацетамола, поскольку пробенецид снижает клиренс парацетамола почти вдвое, действуя через подавление его конъюгации с глюкуроновой кислотой.
Взаимодействие фенилэфрина с ингибиторами МАО вызывает гипертензивный эффект, трициклическими антидепрессантами (например амитриптилином) и другими симпатомиметиками — повышает риск возникновения кардиоваскулярных побочных эффектов, с дигоксином и сердечными гликозидами — приводит к нарушению сердцебиения или инфаркту миокарда.
Одновременное применение с алкалоидами спорыньи (например с эрготамином и метисергидом) может повысить риск эрготизма.
Фенилэфрин может снижать эффективность блокаторов β-адренорецепторов и других антигипертензивных препаратов (включая дебризохин, гуанетидин, резерпин, метилдопу) с повышением риска возникновения артериальной гипертензии и других побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы. Прием трициклических антидепрессантов и фенилэфрина может увеличивать риски побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы.
Аскорбиновая кислота при пероральном приеме усиливает всасывание пенициллина, железа, снижает эффективность гепарина и непрямых антикоагулянтов, повышает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами. Антидепрессанты, противопаркинсонические и антипсихотические препараты, фенотиазиновые производные повышают риск развития задержки мочи, сухости во рту, запоров. Глюкокортикостероиды увеличивают риск развития глаукомы. Большие дозы препарата уменьшают эффективность трициклических антидепрессантов.
Абсорбция витамина С снижается при одновременном применении пероральных контрацептивов, употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья. Аскорбиновую кислоту можно принимать только через 2 часа после инъекции дефероксамина, поскольку их одновременный прием повышает токсичность железа, особенно в миокарде. Длительный прием больших доз у лиц, которые лечатся дисульфирамом, тормозит реакцию дисульфирам-алкоголь.
Особенности применения
Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом. Содержит парацетамол.
Одновременное применение с другими препаратами, содержащими парацетамол, может привести к передозировке. Передозировка парацетамола может вызвать печеночную недостаточность, которая может привести к пересадке печени или летальному исходу. Риск передозировки выше у пациентов с нецирротическим алкогольным заболеванием печени.
Случаи печеночной дисфункции/недостаточности были зарегистрировано у пациентов со сниженным уровнем глутатиона, например у пациентов, которые серьезно страдают от недоедания, анорексии, имеют низкий индекс массы тела или страдают от хронической алкогольной зависимости.
Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом пациентам с артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертиреозом, закрытоугольной глаукомой, гипертрофией предстательной железы, пациентам с болезнью Рейно, нарушениями функции печени и почек. Основное заболевание печени повышает риск поражения печени, связанный с парацетамолом. У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, которые сопровождаются снижением уровня глутатиона при приеме парацетамола может повыситься риск возникновения метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза является глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу в случае появления этих симптомов.
Препарат не следует применять пациентам, которые принимают другие симпатомиметики (например противоотечные препараты, средства от простуды и гриппа, для подавления аппетита и амфетаминоподобные психостимуляторы. Препарат содержит фенилэфрин, который может привести к приступам стенокардии.
Пациентам с редкими наследственными заболеваниями как непереносимость фруктозы, мальабсорбция глюкозы-галактозы или дефицит сахарозы-изомальтазы, не следует принимать этот препарат.
Один пакетик (1 доза) содержит 5 г сахарозы. Это необходимо учитывать больным сахарным диабетом. Препарат содержит красители желтый закат (Е 110) и кармоизин (Е 122) в составе евросмеси Черная Смородина, которые могут вызывать аллергические реакции. Содержит 117 мг натрия в 1 дозе, это необходимо учитывать пациентам, которые придерживаются гипонатриевой диеты.
Содержит источник фенилаланина, что может быть вредным для людей с фенилкетонурией.
Не превышать рекомендованных доз. Если симптомы не исчезают или ухудшаются после более 7 дней лечения, или сопровождаются сильной лихорадкой, сыпью или постоянной головной болью, следует обратиться к врачу.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен для перорального приема.
Содержание 1 пакета высыпать в стакан и залить до половины горячей водой. Перемешивать до полного растворения. Добавить в случае необходимости холодную воду.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 1 пакету каждые 4–6 часов при необходимости. Не принимать чаще чем через 4 часа. Максимальная суточная доза — 4 пакета.
Курс лечения — не более 7 дней. Запрещается превышать продолжительность лечения без медицинской консультации. Не превышать указанных доз. Если состояние пациента не улучшается при лечении препаратом, следует обратиться к врачу. Следует принимать самую низкую дозу, необходимую для достижения эффективности.
Дети
Не рекомендуется применять препарат детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, крапивница, аллергический дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, зуд, мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции (включая ангионевротический отек), анафилактический шок, реакции гиперчувствительности.
Психические расстройства: психомоторное возбуждение и нарушение ориентации, озабоченность, нервозность, чувство страха, раздражительность, нарушение сна, бессонница, спутанность сознания, депрессия, галлюцинации.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, парестезии.
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: шум в ушах.
Со стороны органов зрения: мидриаз, острая глаукома (чаще у пациентов с глаукомой), нарушения зрения и аккомодации.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, сухость во рту, гиперсаливация, дискомфорт и боль в животе, снижение аппетита, изжога, диарея.
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени, повышение активности печеночных ферментов, гепатонекроз (дозозависимый эффект), печеночная недостаточность.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: анемия (в т. ч. гемолитическая), сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, панцитопения, синяки или кровотечения.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушение мочеиспускания, задержка мочеиспускания (вероятно, у больных гипертрофией предстательной железы), почечная колика, нефротоксический эффект.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления, тахикардия или рефлекторная брадикардия, учащенное сердцебиение, одышка, боли в сердце.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: бронхоспазм у пациентов, чувствительных к аспирину и другим НПВП.
Другие: общая слабость, лихорадка, гипогликемия, глюкозурия, нарушение обмена цинка и меди.
Препарат может иметь незначительный слабительный эффект.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре до 30 °С в недоступном для детей месте и вне поля их зрения.
Упаковка
По 5 или 10 пакетов в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
СмитКляйн Бичем С.А., Испания/
SmithKline Beecham S.A., Spain.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. где Айавир, км. 2.500, Алкала де Энарес 28806 (Мадрид), Испания/
Ctra. de Ajalvir, Кm. 2.500, Alcal de Henares 28806 (Madrid), Spain.