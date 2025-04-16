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Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод (Coldrex Maxgrip with forest berries flavour)

Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод (Coldrex Maxgrip with forest berries flavour)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
318,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,40
Экономия при брони: -39,70 грн
332,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
335,28
Экономия при брони: -21,12 грн
314,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
369,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
370,00
Экономия при брони: -45,00 грн
325,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
318,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
356,12
Экономия при брони: -21,21 грн
334,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
321,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
358,09
Экономия при брони: -44,06 грн
314,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
357,24
Экономия при брони: -30,93 грн
326,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
307,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
344,49
Экономия при брони: -18,18 грн
326,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
318,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,40
Экономия при брони: -39,70 грн
332,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
380,61
Экономия при брони: -54,30 грн
326,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
326,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
321,00 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
318,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
353,03
Экономия при брони: -40,24 грн
312,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,10
Экономия при брони: -39,40 грн
332,70 грн
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