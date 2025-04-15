Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод (Coldrex Maxgrip with forest berries flavour)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 6 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
300,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
216,00
Экономия при брони: -18,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
300,71
Экономия при брони: -23,11 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
355,14
Экономия при брони: -22,28 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,10
Экономия при брони: -38,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
270,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,40
Экономия при брони: -38,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
360,28
Экономия при брони: -12,05 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,10
Экономия при брони: -38,50 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
356,70
Экономия при брони: -111,36 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
327,83
Экономия при брони: -124,38 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
355,41
Экономия при брони: -74,56 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
300,00
Экономия при брони: -53,00 грн