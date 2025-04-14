Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод (Coldrex Maxgrip with forest berries flavour)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 234 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
376,34
Экономия при брони: -33,89 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
352,02
Экономия при брони: -16,19 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
354,09
Экономия при брони: -71,26 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
363,13
Экономия при брони: -95,28 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
343,26
Экономия при брони: -38,43 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
338,60
Экономия при брони: -19,57 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
371,88
Экономия при брони: -104,03 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,10
Экономия при брони: -33,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
363,76
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
371,84
Экономия при брони: -19,11 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
362,56
Экономия при брони: -34,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada