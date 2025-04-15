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Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод (Coldrex Maxgrip with forest berries flavour)

Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод (Coldrex Maxgrip with forest berries flavour)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 257 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
317,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
359,81
Экономия при брони: -33,26 грн
326,55 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
317,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,10
Экономия при брони: -36,20 грн
335,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
271,28 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
336,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
347,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
71,94 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -45,50 грн
335,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -45,50 грн
335,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
421,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
348,28
Экономия при брони: -60,30 грн
287,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
359,07
Экономия при брони: -27,38 грн
331,69 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -45,50 грн
335,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -45,50 грн
335,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
359,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -45,50 грн
335,90 грн
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