Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод (Coldrex Maxgrip with forest berries flavour)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
359,81
Экономия при брони: -33,26 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,10
Экономия при брони: -36,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -45,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
348,28
Экономия при брони: -60,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
359,07
Экономия при брони: -27,38 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -45,50 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -45,50 грн