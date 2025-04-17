Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод (Coldrex Maxgrip with forest berries flavour)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
355,00
Экономия при брони: -54,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,10
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
374,10
Экономия при брони: -73,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -42,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,40
Экономия при брони: -33,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,40
Экономия при брони: -33,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
358,36
Экономия при брони: -57,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
373,03
Экономия при брони: -72,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,10
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
352,46
Экономия при брони: -52,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
370,91
Экономия при брони: -70,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,10
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
385,72
Экономия при брони: -54,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
350,80
Экономия при брони: -37,79 грн