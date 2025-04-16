Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод (Coldrex Maxgrip with forest berries flavour)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
350,39
Экономия при брони: -20,99 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -46,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
357,58
Экономия при брони: -26,18 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -46,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
342,51
Экономия при брони: -25,32 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
343,17
Экономия при брони: -25,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
359,80
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -46,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,40
Экономия при брони: -37,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
360,49
Экономия при брони: -42,45 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
357,85
Экономия при брони: -41,06 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
351,98
Экономия при брони: -33,94 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,10
Экономия при брони: -37,30 грн