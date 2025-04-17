Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод (Coldrex Maxgrip with forest berries flavour)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -46,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -11,44 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
266,98
Экономия при брони: -32,55 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,10
Экономия при брони: -37,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
361,34
Экономия при брони: -70,43 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
381,40
Экономия при брони: -46,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
358,12
Экономия при брони: -54,67 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
266,98
Экономия при брони: -32,55 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
351,92
Экономия при брони: -27,39 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,40
Экономия при брони: -37,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
338,19
Экономия при брони: -47,89 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
352,82
Экономия при брони: -28,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada