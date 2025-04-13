Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод (Coldrex Maxgrip with forest berries flavour)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 907 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
372,10
Экономия при брони: -29,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
228,84
Экономия при брони: -22,74 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
443,00
Экономия при брони: -95,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Фармация
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
264,54
Экономия при брони: -56,78 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
353,07
Экономия при брони: -23,99 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
Фармация
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada
219,55
Экономия при брони: -47,14 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Колдрекс Максгрип со вкусом лесных ягод порошок для орального раствора пакет №10
Stada