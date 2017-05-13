Фармакодинамика.

Комбинированный хондропротекторный препарат, фармакологическое действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Хондроитина сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом, который участвует в построении хрящевой тканей. Снижает активность ферментов, разрушающих суставной хрящ, и стимулирует регенерацию суставного хряща. Хондроитина сульфат снижает активность воспалительного процесса на ранних стадиях и, таким образом, замедляет дегенерацию хрящевой ткани. Способствует уменьшению боли, улучшению функции суставов, снижает потребность в НПВП у больных с остеоартрозом коленных и тазобедренных суставов.

Глюкозамина гидрохлорид обладает хондропротекторными свойства, снижает дефицит глюкозамина в организме, участвует в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты. Глюкозамина гидрохлорид инициирует процесс фиксации серы при синтезе хондроитинсерной кислоты. Селективно действует на суставной хрящ, является специфическим субстратом и стимулятором синтеза гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает образование супероксидных радикалов и ферментов, которые вызывают повреждения хрящевой ткани (коллагеназы и фосфолипазы), предотвращает разрушительное действие глюкокортикоидов на хондроциты и нарушение биосинтеза глюкозаминогликанов, вызванное нестероидными противовоспалительными препаратами.