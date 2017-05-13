Артифлекс Плюс (Artiflex Plus) (200266) - инструкция по применению ATC-классификация
Артифлекс Плюс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 1 таблетка содержит хондроитина сульфата натрия 500 мг, глюкозамина гидрохлорид 500 мг;
вспомогательные вещества: кросповидон, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, магния стеарат, кальция гидрофосфат, кремния диоксид коллоидный безводный, сухая смесь «Opadry II white», которая содержит титана диоксид (Е 171), тальк, полиэтиленгликоль (макрогол), спирт поливиниловый.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые оболочкой, белого или почти белого цвета, удлиненной формы, с насечкой.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства.
Код АТС М01А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинированный хондропротекторный препарат, фармакологическое действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.
Хондроитина сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом, который участвует в построении хрящевой тканей. Снижает активность ферментов, разрушающих суставной хрящ, и стимулирует регенерацию суставного хряща. Хондроитина сульфат снижает активность воспалительного процесса на ранних стадиях и, таким образом, замедляет дегенерацию хрящевой ткани. Способствует уменьшению боли, улучшению функции суставов, снижает потребность в НПВП у больных с остеоартрозом коленных и тазобедренных суставов.
Глюкозамина гидрохлорид обладает хондропротекторными свойства, снижает дефицит глюкозамина в организме, участвует в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты. Глюкозамина гидрохлорид инициирует процесс фиксации серы при синтезе хондроитинсерной кислоты. Селективно действует на суставной хрящ, является специфическим субстратом и стимулятором синтеза гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает образование супероксидных радикалов и ферментов, которые вызывают повреждения хрящевой ткани (коллагеназы и фосфолипазы), предотвращает разрушительное действие глюкокортикоидов на хондроциты и нарушение биосинтеза глюкозаминогликанов, вызванное нестероидными противовоспалительными препаратами.
Показания
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: остеоартроз; плечелопаточный периартрит; остеохондроз; переломы (для ускорения образования костной мозоли).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Фенилкетонурия, склонность к кровотечениям, тромбофлебиты, нарушение функции печени или почек в стадии декомпенсации, сахарный диабет. Не применять при наличии аллергии на моллюсков.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Хондроитина сульфат может усиливать действие антикоагулянтов, что требует более частого контроля показателей свертывания крови при одновременном применении.
При одновременном применении глюкозамин усиливает всасывание в пищеварительном тракте антибиотиков группы тетрациклинов и уменьшает — пенициллинов и хлорамфеникола. Проявляет синергизм действия при одновременном применении с хондроитином и другими хондропротекторами. Имеются сообщения, что глюкозамин может повлиять на концентрацию в крови циклоспорина и варфарина.
При одновременном применении с глюкокортикостероидами и нестероидными противовоспалительными препаратами глюкозамин и хондроитин могут снижать потребность в них, а также в обезболивающих препаратах.
Эффективность лечения повышается при обогащении рациона витаминами А, С и солями марганца, магния, меди, цинка, селена.
Особенности применения
Не превышать рекомендуемую дозу.
Способ применения и дозы
Принимать внутрь, запивая водой.
Взрослым назначать по 1 таблетке 1–3 раза в сутки. Рекомендуется начинать лечение с высокой дозы — по 1 таблетке 3 раза в сутки, постепенно переходя на поддерживающую. Минимальная продолжительность курса лечения — 6 недель клинический эффект наблюдается через 2–3 месяца применения препарата. Клинический эффект наступает медленно и сохраняется длительное время после прекращения приема.
Дети
Препарат не применять детям.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе кожная сыпь, крапивница, зуд, эритема, дерматит, макулопапулезная сыпь, отеки, ангионевротический отек.
Со стороны пищеварительного тракта: диспепсические расстройства, тошнота, рвота, боль в желудке, запор, диарея, метеоризм.
Со стороны нервной системы: сонливость, головная боль, головокружение, общая слабость, бессонница, повышенная утомляемость.
Другие: выпадение волос, расстройства зрения, общая слабость, отеки.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки № 30 (10 × 3), № 60 (10 × 6) в блистерах в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.