Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
483,66
Экономия при брони: -15,72 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
473,35
Экономия при брони: -24,89 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
398,89
Экономия при брони: -25,19 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
232,80
Экономия при брони: -12,15 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
465,60
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
448,02
Экономия при брони: -26,71 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
487,69
Экономия при брони: -52,87 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
430,75
Экономия при брони: -15,89 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
445,63
Экономия при брони: -23,91 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
466,00
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
428,87
Экономия при брони: -40,66 грн