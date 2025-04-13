Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 436 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
521,50
Экономия при брони: -68,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
487,42
Экономия при брони: -32,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
558,97
Экономия при брони: -29,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
546,93
Экономия при брони: -17,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
470,33
Экономия при брони: -20,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
465,60
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
472,49
Экономия при брони: -15,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
472,48
Экономия при брони: -21,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
465,60
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
494,95
Экономия при брони: -30,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
486,11
Экономия при брони: -22,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
468,06
Экономия при брони: -17,74 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
467,64
Экономия при брони: -14,03 грн