Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
494,18
Экономия при брони: -15,65 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
460,09
Экономия при брони: -23,53 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
545,04
Экономия при брони: -16,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
498,00
Экономия при брони: -62,25 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
465,60
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
492,68
Экономия при брони: -24,31 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
503,23
Экономия при брони: -25,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
451,77
Экономия при брони: -15,99 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
450,90
Экономия при брони: -17,55 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
292,75
Экономия при брони: -9,57 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
457,02
Экономия при брони: -20,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
465,60
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
511,43
Экономия при брони: -28,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
525,16
Экономия при брони: -32,65 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
442,31
Экономия при брони: -17,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
465,60
Экономия при брони: -21,20 грн