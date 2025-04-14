Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
499,45
Экономия при брони: -86,83 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
510,19
Экономия при брони: -32,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
227,66
Экономия при брони: -14,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
466,00
Экономия при брони: -19,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
466,00
Экономия при брони: -19,10 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
495,50
Экономия при брони: -20,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
477,29
Экономия при брони: -29,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
521,50
Экономия при брони: -74,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
492,04
Экономия при брони: -16,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
486,77
Экономия при брони: -26,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
155,24
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
500,64
Экономия при брони: -27,86 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
477,29
Экономия при брони: -25,24 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
558,94
Экономия при брони: -29,54 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
552,03
Экономия при брони: -22,86 грн