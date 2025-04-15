Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 8 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
145,54
Экономия при брони: -6,88 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
429,86
Экономия при брони: -38,24 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
458,88
Экономия при брони: -20,85 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
462,00
Экономия при брони: -68,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
384,85
Экономия при брони: -55,98 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
465,60
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
418,87
Экономия при брони: -14,01 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
343,85
Экономия при брони: -17,06 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
453,90
Экономия при брони: -30,52 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
433,42
Экономия при брони: -41,44 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
548,45
Экономия при брони: -19,62 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
566,04
Экономия при брони: -36,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
296,79
Экономия при брони: -34,26 грн