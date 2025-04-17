Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
498,40
Экономия при брони: -50,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,80
Экономия при брони: -83,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
498,84
Экономия при брони: -81,86 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
558,83
Экономия при брони: -29,84 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
485,83
Экономия при брони: -37,23 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
465,60
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
491,71
Экономия при брони: -54,21 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
517,14
Экономия при брони: -16,33 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
232,80
Экономия при брони: -9,05 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
447,72
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
462,07
Экономия при брони: -13,94 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
358,82
Экономия при брони: -12,67 грн