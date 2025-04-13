Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 244 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
546,59
Экономия при брони: -17,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
440,74
Экономия при брони: -33,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
310,56
Экономия при брони: -8,27 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
500,93
Экономия при брони: -37,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
515,38
Экономия при брони: -28,62 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
310,56
Экономия при брони: -8,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье