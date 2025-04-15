Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
397,02
Экономия при брони: -22,97 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
530,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
498,40
Экономия при брони: -54,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
229,23
Экономия при брони: -12,69 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
463,93
Экономия при брони: -30,41 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
486,62
Экономия при брони: -26,21 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
466,00
Экономия при брони: -22,30 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
465,60
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
403,25
Экономия при брони: -13,94 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье