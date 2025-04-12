фармакодинамика. Деносумаб — это моноклональное антитело человека (IgG 2 ), произведенное на клеточной линии млекопитающих (CHO) с помощью технологии рекомбинантной ДНК, мишенью для которого является RANKL, с последним препарат связывается с высокой аффинностью и специфичностью, предотвращая активацию его рецептора RANK на поверхности прекурсоров, остеокластов и остеобластов. Предотвращение взаимодействия RANKL/RANK угнетает образование остеокластов, ухудшает их функционирование и жизнеспособность, таким образом уменьшая резорбцию как трубчатых, так и губчатых костей.

Фармакодинамические эффекты. Лечение препаратом Пролиа быстро снижает уровень костного ремоделирования, достигая наиболее низкого уровня сывороточного маркера резорбции костей — С-телопептидов коллагена 1-го типа (СТХ) (снижение на 85%) — через 3 дня и сохраняясь на протяжении всего интервала между дозами. В конце каждого периода после введения дозы препарата выраженность эффекта снижения уровня СТХ была частично уменьшена: с максимального снижения на >87% до снижения приблизительно на >45% (в диапазоне 45–80%), что отображает обратимость эффектов деносумаба относительно ремоделирования костной ткани после снижения уровня препарата в сыворотке крови. При продолжении терапии эти эффекты сохранялись.

Маркеры ремоделирования костной ткани в целом достигали уровней, которые отмечали до начала лечения препаратом, на протяжении 9 мес после введения последней дозы. После повторной инициации лечения уровень ингибирования СТХ деносумабом был подобен таковому у пациентов, которые впервые начали лечение этим препаратом.

Иммуногенность. По данным клинических исследований, во время применения препарата Пролиа не отмечена выработка нейтрализующих антител. Менее 1% пациентов, применявших деносумаб не более 5 лет, имели положительные тесты (по данным чувствительного иммунологического метода) на нейтрализующие связывающие антитела без признаков влияния на фармакокинетику, токсичность или клинический эффект.

Лечение остеопороза у женщин в постменопаузальный период. Эффективность и безопасность препарата Пролиа, который применяли 1 раз каждые 6 мес в течение 3 лет, исследовали у женщин в постменопаузальный период (7808 женщин в возрасте 60 лет–91 год, из которых у 23,6% отмечали распространенные переломы позвонков) с исходными Т-показателями минеральной плотности костей (МПК) в поясничном отделе позвоночника или тазобедренном сочленении между –2,5 и –4,0 и средней абсолютной 10-летней вероятностью перелома 18,60% (децили: 7,9–32,4%) в отношении основных остеопоротических переломов и 7,22% (децили: 1,4–14,9%) относительно перелома шейки бедра. Женщины с другими заболеваниями или лечившиеся препаратами, которые могут влиять на костную ткань, были исключены из исследования. Женщины получали добавки кальция (по крайней мере 1000 мг) и витамина D (по крайней мере 400 МЕ) ежедневно.

Влияние на переломы позвонков. Пролиа значительно снижает риск возникновения новых переломов позвонков на 1-, 2- и 3-м году применения препарата (р <0,0001) (табл. 1).

Таблица 1. Влияние Пролиа на риск новых переломов позвонков



Период применения Доля женщин с переломом, % Снижение абсолютного риска, % (95% ДИ) Снижение относительного риска, % (95% ДИ) Плацебо, n=3906 Пролиа, n=3902 0–1 год 2,2 0,9 1,4 (0,8–1,9) 61 (42–74)** 0–2 года 5,0 1,4 3,5 (2,7–4,3) 71 (61–79)** 0–3 года 7,2 2,3 4,8 (3,9–5,8) 68 (59–74)*



*p<0,0001, **p<0,0001 — информационный анализ.

Влияние на переломы шейки бедра. Препарат Пролиа продемонстрировал относительное снижение на 40% (0,5% снижение абсолютного риска) риска перелома шейки бедра в течение 3 лет (р<0,05). Частота переломов шейки бедра составила 1,2% в группе плацебо по сравнению с 0,7% в группе Пролиа через 3 года.

При апостериорном анализе у женщин в возрасте >75 лет снижение относительного риска на 62% наблюдалось при применении препарата Пролиа (1,4% снижение абсолютного риска; р<0,01).

Влияние на все клинические переломы. Применение препарата Пролиа значительно уменьшило количество переломов всех типов (табл. 2).

Таблица 2. Влияние Пролиа на риск клинических переломов в течение 3 лет



Типы переломов Доля женщин с переломом, %+ Снижение абсолютного

риска, % (95% ДИ) Снижение относительного риска, % (95% ДИ) Плацебо, n=3906 Пролиа, n=3902 Любой клинический перелом1 10,2 7,2 2,9 (1,6–4,2) 30 (19–41)*** Клинический вертебральный перелом 2,6 0,8 1,8 (1,2–2,4) 69 (53–80)*** Невертебральный перелом2 8,0 6,5 1,5 (0,3–2,7) 20 (5–33)** Главный невертебральный перелом3 6,4 5,2 1,2 (0,1–2,2) 20 (3–34)* Главный остеопоротический перелом4 8,0 5,3 2,7 (1,6–3,9) 35 (22–45)***