Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8857,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8827,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
7892,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8972,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8772,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8730,00 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
7649,10 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107-А
113.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8807,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Закревского Николая, 87
117.5 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9794,60
Экономия при брони: -322,98 грн
9471,62 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9290,99
Экономия при брони: -482,05 грн
8808,94 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9403,00
Экономия при брони: -602,15 грн
8800,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9563,91
Экономия при брони: -566,42 грн
8997,49 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9363,31
Экономия при брони: -555,06 грн
8808,25 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9729,62
Экономия при брони: -522,07 грн
9207,55 грн
Аптека нежных цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9597,46
Экономия при брони: -392,15 грн
9205,31 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
121.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8792,03 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Каштановая, 5-В
121.3 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9215,06
Экономия при брони: -396,68 грн
8818,38 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Героев Днепра, 49
121.4 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8949,41 грн
Подорожник
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
121.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8962,80
Экономия при брони: -176,10 грн
8786,70 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9325,80
Экономия при брони: -398,17 грн
8927,63 грн