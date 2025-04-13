Киев (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8969,15 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8781,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8758,70
Экономия при брони: -259,15 грн
8499,55 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8591,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9476,23
Экономия при брони: -518,37 грн
8957,86 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8870,00
Экономия при брони: -322,36 грн
8547,64 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9250,46
Экономия при брони: -399,19 грн
8851,27 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8591,10 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8591,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9273,74
Экономия при брони: -332,40 грн
8941,34 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9331,17
Экономия при брони: -444,92 грн
8886,25 грн
Аптека доброго дня
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8591,10 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8788,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9888,86
Экономия при брони: -418,59 грн
9470,27 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9162,31
Экономия при брони: -361,71 грн
8800,60 грн
Аптека доброго дня
Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
2.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8591,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9347,21
Экономия при брони: -560,21 грн
8787,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
2.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8591,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9343,44
Экономия при брони: -563,55 грн
8779,89 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9420,77
Экономия при брони: -609,86 грн
8810,91 грн