Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8949,41 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8836,11 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
6.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8471,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Королева Академика, 92
10.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8820,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Марсельская, 56
12.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9222,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
13.2 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8826,48 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
11.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9403,00
Экономия при брони: -627,10 грн
8775,90 грн
Подорожник
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
20.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8815,30
Экономия при брони: -0,90 грн
8814,40 грн
Бажаемо здоровья
Измаил, просп. Независимости, 72-П
190.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8825,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
255.3 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9046,01
Экономия при брони: -300,63 грн
8745,38 грн
Подорожник
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8804,70
Экономия при брони: -0,90 грн
8803,80 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8725,00
Экономия при брони: -164,00 грн
8561,00 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
256.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8800,70 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
258.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8725,00
Экономия при брони: -164,00 грн
8561,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
259.4 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8758,70 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
261.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9442,00
Экономия при брони: -408,27 грн
9033,73 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8973,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
264.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9281,26
Экономия при брони: -323,29 грн
8957,97 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
269.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9339,43
Экономия при брони: -613,42 грн
8726,01 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
271.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9760,66
Экономия при брони: -337,35 грн
9423,31 грн