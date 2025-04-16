Киев
Пролиа® (Prolia®)

Пролиа® (Prolia®)

Николаев (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9224,83
Экономия при брони: -464,85 грн
8759,98 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9176,07
Экономия при брони: -379,27 грн
8796,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9395,07
Экономия при брони: -470,02 грн
8925,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
98.5 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8826,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
98.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9248,65
Экономия при брони: -528,47 грн
8720,18 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
98.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9222,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123/2-А
98.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9331,86
Экономия при брони: -422,63 грн
8909,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
98.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8820,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9540,33
Экономия при брони: -616,17 грн
8924,16 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
107.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9296,62
Экономия при брони: -582,41 грн
8714,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9442,15
Экономия при брони: -650,33 грн
8791,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8906,68
Экономия при брони: -389,48 грн
8517,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
108.4 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9202,30
Экономия при брони: -548,78 грн
8653,52 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
108.4 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9338,48
Экономия при брони: -527,75 грн
8810,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Независимости, 4
108.5 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9188,72
Экономия при брони: -480,48 грн
8708,24 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
108.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8471,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 16
109.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9347,08
Экономия при брони: -573,17 грн
8773,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
109.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8291,22
Экономия при брони: -474,50 грн
7816,72 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9401,24
Экономия при брони: -625,34 грн
8775,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
109.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9196,43
Экономия при брони: -432,47 грн
8763,96 грн
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