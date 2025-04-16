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Пролиа
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Пролиа
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(Prolia
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Николаев
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9224,83
Экономия при брони:
-464,85 грн
8759,98
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9176,07
Экономия при брони:
-379,27 грн
8796,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9395,07
Экономия при брони:
-470,02 грн
8925,05
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
98.5 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8826,48
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
98.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9248,65
Экономия при брони:
-528,47 грн
8720,18
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
98.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9222,90
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123/2-А
98.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9331,86
Экономия при брони:
-422,63 грн
8909,23
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
98.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8820,00
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9540,33
Экономия при брони:
-616,17 грн
8924,16
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
107.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9296,62
Экономия при брони:
-582,41 грн
8714,21
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9442,15
Экономия при брони:
-650,33 грн
8791,82
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8906,68
Экономия при брони:
-389,48 грн
8517,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
108.4 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9202,30
Экономия при брони:
-548,78 грн
8653,52
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
108.4 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9338,48
Экономия при брони:
-527,75 грн
8810,73
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Независимости, 4
108.5 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9188,72
Экономия при брони:
-480,48 грн
8708,24
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
108.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8471,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 16
109.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9347,08
Экономия при брони:
-573,17 грн
8773,91
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
109.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8291,22
Экономия при брони:
-474,50 грн
7816,72
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9401,24
Экономия при брони:
-625,34 грн
8775,90
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
109.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9196,43
Экономия при брони:
-432,47 грн
8763,96
грн
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