Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8970,74 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8820,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8820,00 грн
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8820,20 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8820,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8808,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8792,03 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8820,00 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Жолква, ул. Львовская, 28
24.3 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8845,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 55 мин
Мостиска, ул. Грушевского Михаила, 2
62.4 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8761,42 грн
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Крайковского, 3/1
112.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8808,20 грн
Городская семейная аптека
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8812,50 грн
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8715,60 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 7-Б
114.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8820,20
Экономия при брони: -0,90 грн
8819,30 грн
Мед-сервис
Тернополь, пл. Победы, 4-Б
115.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8892,50 грн
Бажаемо здоровья
Тернополь, просп. Злуки, 4
119.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8969,84 грн
Подорожник
Луцк, ул. Леси Украинки, 36
136.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8774,00
Экономия при брони: -34,80 грн
8739,20 грн
Подорожник
Луцк, просп. Воли, 4
137.3 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8820,20
Экономия при брони: -81,00 грн
8739,20 грн
Здорова родина
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
138.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8492,15 грн
Мед-сервис
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
157.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8725,70 грн