рекомендуемая доза деносумаба составляет 1 п/к инъекция 60 мг 1 раз каждые 6 месяцев, вводится в бедро, живот или наружную поверхность плеча. Во время терапии пациенты в качестве дополнения к лечению должны получать препараты и пищевые добавки, содержащие кальций и витамин D. Перед применением раствор деносумаба необходимо осмотреть на наличие твердых частиц или изменения цвета. Раствор можно использовать, если он помутнел или изменил свой цвет. Не встряхивать. Для предотвращения дискомфорта в месте инъекции необходимо дать предварительно заполненному шприцу нагреться до комнатной температуры (до 25 °C) перед инъекцией и деносумаб следует вводить медленно. Нужно ввести все содержимое предварительно заполненного шприца. Любое количество деносумаба, которое осталось в предварительно заполненном шприце после инъекции, следует уничтожить в соответствии с действующими требованиями.