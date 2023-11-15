ДЕНОСУМАБ (DENOSUMAB) Действующее вещество
деносумаб представляет собой полностью человеческое моноклональное антитело - IgG2, обладающее высокой аффинностью и специфичностью к лиганду рецептора активатора ядерного фактора каппа B (RANKL), тем самым препятствуя активации рецептора RANKL – активатора ядерного фактора κB (RANK), расположенного на поверхности остеокластов и их предшественников. Таким образом, предотвращение взаимодействия RANKL/RANK ингибирует образование, активацию и уменьшает продолжительность существования остеокластов. В результате деносумаб уменьшает костную резорбцию и увеличивает массу и прочность кортикального и трабекулярного слоёв кости.
лечение остеопороза у женщин в постменопаузе и у мужчин с повышенным риском переломов; лечение потери костной массы у мужчин с повышенным риском переломов позвонков, получающих гормональную супрессивную терапию в связи с раком предстательной железы.
рекомендуемая доза деносумаба составляет 1 п/к инъекция 60 мг 1 раз каждые 6 месяцев, вводится в бедро, живот или наружную поверхность плеча. Во время терапии пациенты в качестве дополнения к лечению должны получать препараты и пищевые добавки, содержащие кальций и витамин D. Перед применением раствор деносумаба необходимо осмотреть на наличие твердых частиц или изменения цвета. Раствор можно использовать, если он помутнел или изменил свой цвет. Не встряхивать. Для предотвращения дискомфорта в месте инъекции необходимо дать предварительно заполненному шприцу нагреться до комнатной температуры (до 25 °C) перед инъекцией и деносумаб следует вводить медленно. Нужно ввести все содержимое предварительно заполненного шприца. Любое количество деносумаба, которое осталось в предварительно заполненном шприце после инъекции, следует уничтожить в соответствии с действующими требованиями.
гиперчувствительность к деносумабу, гипокальциемия.
инфекции и инвазии - инфекции мочевыводящих путей, инфекции верхних дыхательных путей, дивертикулит, воспаление подкожной клетчатки, инфекции уха; со стороны иммунной системы - реакции гиперчувствительности, анафилактические реакции, нарушения метаболизма и питания - гипокальциемия; со стороны нервной системы - ишиалгия, со стороны органа зрения - катаракта; со стороны пищеварительной системы - запор; со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки - сыпь, экзема; со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани - боль в конечностях, остеонекроз челюсти, атипичный перелом бедренной кости.
клинических данных относительно взаимодействия деносумаба и гормональной заместительной терапии препаратами, содержащими эстрогены, нет, однако потенциальная возможность фармакодинамического взаимодействия считается низкой.