Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9407,45
Экономия при брони: -443,87 грн
8963,58 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8725,00
Экономия при брони: -246,00 грн
8479,00 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8725,00
Экономия при брони: -164,00 грн
8561,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9295,06
Экономия при брони: -566,03 грн
8729,03 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9287,85
Экономия при брони: -422,21 грн
8865,64 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8725,00
Экономия при брони: -164,00 грн
8561,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9269,44
Экономия при брони: -560,98 грн
8708,46 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9179,14
Экономия при брони: -438,21 грн
8740,93 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
4.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9259,27
Экономия при брони: -544,50 грн
8714,77 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8725,00
Экономия при брони: -246,00 грн
8479,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8725,00
Экономия при брони: -246,00 грн
8479,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8725,00
Экономия при брони: -164,00 грн
8561,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9843,90
Экономия при брони: -432,01 грн
9411,89 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
9.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9010,44
Экономия при брони: -464,88 грн
8545,56 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9260,23
Экономия при брони: -432,61 грн
8827,62 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9360,50
Экономия при брони: -548,68 грн
8811,82 грн
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
11.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9205,18
Экономия при брони: -286,07 грн
8919,11 грн
В городах рядом
Не болей
Днепр, ул. Барки Василия, 6
61.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9401,13
Экономия при брони: -586,74 грн
8814,39 грн
Не болей
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
62.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9883,07
Экономия при брони: -487,62 грн
9395,45 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Науки, 171
64.5 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9256,69
Экономия при брони: -507,05 грн
8749,64 грн