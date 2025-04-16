Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8758,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8725,00
Экономия при брони: -164,00 грн
8561,00 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8556,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9105,57
Экономия при брони: -360,26 грн
8745,31 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8725,00
Экономия при брони: -164,00 грн
8561,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9478,21
Экономия при брони: -441,09 грн
9037,12 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8973,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9295,61
Экономия при брони: -344,27 грн
8951,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9281,74
Экономия при брони: -559,69 грн
8722,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
10025,59
Экономия при брони: -598,61 грн
9426,98 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 9 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
113.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8840,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
122.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9205,18
Экономия при брони: -293,07 грн
8912,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
123.9 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9260,23
Экономия при брони: -429,21 грн
8831,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
124.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9110,30
Экономия при брони: -309,70 грн
8800,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
124.5 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9360,50
Экономия при брони: -551,05 грн
8809,45 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8725,00
Экономия при брони: -246,00 грн
8479,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
127.8 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
8788,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
128.4 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9179,14
Экономия при брони: -438,21 грн
8740,93 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
128.4 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9269,44
Экономия при брони: -560,98 грн
8708,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Пролиа® раствор для инъекций 60 мг/мл шприц, блистер в коробке 1 мл №1
Amgen Europe B.V.
9116,27
Экономия при брони: -304,97 грн
8811,30 грн