Дуовит для мужчин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, — это источник 12 витаминов и 6 минеральных веществ, необходимых для нормального функционирования организма человека. Полноценное и сбалансированное питание обычно обеспечивает потребность организма в витаминах и минералах. Однако из-за современного активного образа жизни у мужчин, питание которых часто является нерегулярным и несбалансированным, дополнение рациона витаминами и минералами может быть полезным. Недостаточное количество витаминов и минеральных веществ проявляется ухудшением самочувствия и снижением иммунитета. Повседневность, интенсивные физические нагрузки и другие неблагоприятные состояния могут увеличивать потребность организма в питательных веществах. Витамины В 2 , В 6 , В 12 , С, пантотеновая кислота и ниацин, минералы железо и магний способствуют нормальному энергетическому обмену в организме и снижению усталости и слабости. Нормально функционирующая иммунная система помогает справиться с повседневными обязанностями, поэтому в состав таблеток добавлены витамины А, D, В 6 , В 12 , С, фолиевая кислота и минералы цинк, железо и медь, которые способствуют нормальному функционированию иммунной системы. Витамины В 2 , С и минералы — медь, цинк и марганец — способствуют защите клеток от оксидативного стресса. Магний и витамины В 1 , В 6 , В 12 , С, биотин и ниацин способствуют нормальному функционированию нервной системы и психики.

Витамин D и магний обеспечивают нормальную функцию мышц, которая крайне важна при интенсивных физических нагрузках.

Дуовит для мужчин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, можно употреблять в качестве диетической добавки при нерегулярном и несбалансированном питании, а также в других случаях повышенной потребности организма, таких как интенсивная физическая активность и т.п.

Дуовит для женщин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, — это источник витаминов и минералов, необходимых для нормального функционирования организма человека. Полноценное и сбалансированное питание обычно обеспечивает потребность организма в витаминах и минералах. Однако из-за современного активного образа жизни у женщин, питание которых часто является нерегулярным и несбалансированным, дополнение рациона витаминами и минералами может быть полезным. Недостаточное количество витаминов и минеральных веществ проявляется ухудшением самочувствия и снижением иммунитета. Ежедневные интенсивные физические нагрузки и другие неблагоприятные состояния могут увеличивать потребность организма в питательных веществах.

Должным образом функционирующая иммунная система помогает справиться с повседневными обязанностями, поэтому в состав таблеток добавлены витамины А, D, В 6 , В 12 , С, фолиевая кислота и минералы — цинк, железо и медь, которые способствуют нормальному функционированию иммунной системы. Витамины В 2 , В 6 , В 12 , С, пантотеновая кислота, ниацин и железо способствуют нормальному энергетическому обмену в организме и снижению усталости и слабости. В условиях ежедневного стресса образуется избыточное количество свободных радикалов. Цинк и витамины В 2 , С и Е способствуют защите клеток от оксидативного стресса. Витамины В 1 , В 6 , В 12 , С, биотин и ниацин способствуют нормальному функционированию нервной системы и психики. Прекрасный и здоровый вид кожи и волос повышает уверенность в себе.

Биотин, йод, ниацин, витамины А и В 2 с пособствуют поддержанию нормального состояния кожи, кроме того, биотин и цинк способствуют поддержанию нормального состояния волос. Витамин С способствует образованию коллагена для поддержания нормального состояния кожи. Кальций и витамин D обеспечивают нормальное состояние костей. Железо, в частности, является крайне важным для организма женщины, поскольку способствует формированию красных кровяных телец и гемоглобина.

Дуовит для женщин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, можно употреблять в качестве диетической добавки при нерегулярном и несбалансированном питании, а также в других случаях повышенной потребности организма в питательных веществах.