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Дуовит для Мужчин/Женщин (Duovit for Men/Women) (200127) - инструкция по применению Диетические добавки

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Дуовит для Мужчин/Женщин (Duovit for Men/Women)
Цена в городе Киев
от 258,60 грн
Без рецепта
30 шт, 1,06 г от 258,60 грн 30 шт, 1,88 г от 257,46 грн
В наличии в 614 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой
Дозировка
1,06 г
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

Дуовит для Мужчин/Женщин инструкция по применению

Характеристика

Дуовит для мужчин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, — это источник 12 витаминов и 6 минеральных веществ, необходимых для нормального функционирования организма человека. Полноценное и сбалансированное питание обычно обеспечивает потребность организма в витаминах и минералах. Однако из-за современного активного образа жизни у мужчин, питание которых часто является нерегулярным и несбалансированным, дополнение рациона витаминами и минералами может быть полезным. Недостаточное количество витаминов и минеральных веществ проявляется ухудшением самочувствия и снижением иммунитета. Повседневность, интенсивные физические нагрузки и другие неблагоприятные состояния могут увеличивать потребность организма в питательных веществах. Витамины В2, В6, В12, С, пантотеновая кислота и ниацин, минералы железо и магний способствуют нормальному энергетическому обмену в организме и снижению усталости и слабости. Нормально функционирующая иммунная система помогает справиться с повседневными обязанностями, поэтому в состав таблеток добавлены витамины А, D, В6, В12, С, фолиевая кислота и минералы цинк, железо и медь, которые способствуют нормальному функционированию иммунной системы. Витамины В2, С и минералы — медь, цинк и марганец — способствуют защите клеток от оксидативного стресса. Магний и витамины В1, В6, В12, С, биотин и ниацин способствуют нормальному функционированию нервной системы и психики.
Витамин D и магний обеспечивают нормальную функцию мышц, которая крайне важна при интенсивных физических нагрузках.
Дуовит для мужчин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, можно употреблять в качестве диетической добавки при нерегулярном и несбалансированном питании, а также в других случаях повышенной потребности организма, таких как интенсивная физическая активность и т.п.
Дуовит для женщин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, — это источник витаминов и минералов, необходимых для нормального функционирования организма человека. Полноценное и сбалансированное питание обычно обеспечивает потребность организма в витаминах и минералах. Однако из-за современного активного образа жизни у женщин, питание которых часто является нерегулярным и несбалансированным, дополнение рациона витаминами и минералами может быть полезным. Недостаточное количество витаминов и минеральных веществ проявляется ухудшением самочувствия и снижением иммунитета. Ежедневные интенсивные физические нагрузки и другие неблагоприятные состояния могут увеличивать потребность организма в питательных веществах.
Должным образом функционирующая иммунная система помогает справиться с повседневными обязанностями, поэтому в состав таблеток добавлены витамины А, D, В6, В12, С, фолиевая кислота и минералы — цинк, железо и медь, которые способствуют нормальному функционированию иммунной системы. Витамины В2, В6, В12, С, пантотеновая кислота, ниацин и железо способствуют нормальному энергетическому обмену в организме и снижению усталости и слабости. В условиях ежедневного стресса образуется избыточное количество свободных радикалов. Цинк и витамины В2, С и Е способствуют защите клеток от оксидативного стресса. Витамины В1, В6, В12, С, биотин и ниацин способствуют нормальному функционированию нервной системы и психики. Прекрасный и здоровый вид кожи и волос повышает уверенность в себе.
Биотин, йод, ниацин, витамины А и В2 способствуют поддержанию нормального состояния кожи, кроме того, биотин и цинк способствуют поддержанию нормального состояния волос. Витамин С способствует образованию коллагена для поддержания нормального состояния кожи. Кальций и витамин D обеспечивают нормальное состояние костей. Железо, в частности, является крайне важным для организма женщины, поскольку способствует формированию красных кровяных телец и гемоглобина.
Дуовит для женщин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, можно употреблять в качестве диетической добавки при нерегулярном и несбалансированном питании, а также в других случаях повышенной потребности организма в питательных веществах.

Рекомендации по употреблению

рекомендовано употреблять по 1 таблетке Дуовит для мужчин/Дуовит для женщин в сутки после еды.
Таблетку следует проглотить, запивая небольшим количеством жидкости.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам продукта.

Особые указания

таблетки не следует использовать в качестве замены сбалансированного и полноценного рациона питания.
Не превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного потребления.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света и влаги.

Дуовит
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1,06 г для мужчин, №30
от 258,60 грн
В наличии в 614 аптеках
Цены в аптеках
Дуовит
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1,06 г для мужчин, №30
от 258,60 грн
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