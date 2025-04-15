Дуовит для Мужчин/Женщин (Duovit for Men/Women)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
438,51
Экономия при брони: -50,02 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
415,47
Экономия при брони: -34,39 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
400,77
Экономия при брони: -11,97 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
441,30
Экономия при брони: -52,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
441,30
Экономия при брони: -52,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
417,05
Экономия при брони: -32,22 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
441,30
Экономия при брони: -52,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
412,79
Экономия при брони: -27,84 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн