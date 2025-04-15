Дуовит для Мужчин/Женщин (Duovit for Men/Women)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
458,54
Экономия при брони: -28,87 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
459,24
Экономия при брони: -29,33 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
459,44
Экономия при брони: -29,05 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
412,56
Экономия при брони: -12,36 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,10
Экономия при брони: -43,20 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
412,56
Экономия при брони: -12,36 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
412,28
Экономия при брони: -42,32 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
445,35
Экономия при брони: -45,77 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
450,38
Экономия при брони: -43,26 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
415,79
Экономия при брони: -28,45 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
410,38
Экономия при брони: -28,01 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
426,70
Экономия при брони: -41,17 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
407,97
Экономия при брони: -21,03 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
414,96
Экономия при брони: -27,62 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
434,13
Экономия при брони: -20,16 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
457,06
Экономия при брони: -43,09 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн