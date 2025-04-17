Дуовит для Мужчин/Женщин (Duovit for Men/Women)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
430,23
Экономия при брони: -12,91 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
456,33
Экономия при брони: -28,21 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
444,30
Экономия при брони: -16,31 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
445,92
Экономия при брони: -18,06 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
441,34
Экономия при брони: -13,93 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
441,60
Экономия при брони: -13,61 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
441,24
Экономия при брони: -13,31 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
409,35
Экономия при брони: -16,19 грн