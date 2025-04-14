Дуовит для Мужчин/Женщин (Duovit for Men/Women)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
413,97
Экономия при брони: -34,01 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
446,52
Экономия при брони: -16,51 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
449,15
Экономия при брони: -19,14 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
445,78
Экономия при брони: -16,11 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
442,70
Экономия при брони: -54,80 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
450,77
Экономия при брони: -21,25 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
456,88
Экономия при брони: -46,28 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
446,98
Экономия при брони: -16,90 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
460,08
Экономия при брони: -29,90 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
444,99
Экономия при брони: -15,46 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
448,32
Экономия при брони: -47,70 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
448,20
Экономия при брони: -18,02 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
442,70
Экономия при брони: -54,80 грн