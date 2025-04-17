Дуовит для Мужчин/Женщин (Duovit for Men/Women)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
451,50
Экономия при брони: -19,36 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
456,23
Экономия при брони: -24,11 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
448,45
Экономия при брони: -16,33 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
476,85
Экономия при брони: -44,73 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
450,64
Экономия при брони: -18,95 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
457,52
Экономия при брони: -43,68 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Мед-сервис
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
432,60
Экономия при брони: -37,60 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,30 грн