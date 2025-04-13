Дуовит для Мужчин/Женщин (Duovit for Men/Women)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 446 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,11
Экономия при брони: -13,21 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
354,42
Экономия при брони: -12,89 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
413,91
Экономия при брони: -22,71 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
439,24
Экономия при брони: -19,96 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
437,05
Экономия при брони: -13,11 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
421,37
Экономия при брони: -19,06 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
448,72
Экономия при брони: -18,87 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
431,50 грн