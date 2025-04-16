Дуовит для Мужчин/Женщин (Duovit for Men/Women)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
417,01
Экономия при брони: -52,36 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,00
Экономия при брони: -36,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
414,84
Экономия при брони: -37,66 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
417,13
Экономия при брони: -52,78 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
425,74
Экономия при брони: -48,43 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
451,99
Экономия при брони: -22,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
449,06
Экономия при брони: -19,01 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
412,39
Экономия при брони: -16,39 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
445,13
Экономия при брони: -49,13 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
414,83
Экономия при брони: -18,47 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,00
Экономия при брони: -140,10 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.06 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
425,97
Экономия при брони: -21,90 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой 1.88 г №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30 грн